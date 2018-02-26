"Ах, какие изгибы!": Вика из "НеАнгелов" продемонстрировала соблазнительную фигуру в бикини

Певица показала яркое фото с отдыха в Египте.
На своей странице в Instagram Вика выложила фото, на котором она плещется в воде в ярком купальнике и бикини, демонстрируя загорелое подтянутое тело, которое выгодно подчеркивает раздельный фасон купальника.
"И вышла она из пены Морской. Любили в детстве сказку Русалочка? Я очень. Особенно мультик про Ариель. Всегда смотрели его по воскресеньям. Даже не верится, что раньше, чтоб посмотреть новую серию, нужно было ждать целую неделю", - подписала фото звезда.
Подписчики певицы не скупились на комплименты, и назвали ее сексуальной русалочкой.
"Вика, ты такая сексуальная", "Неангельская русалочка", "Ах, какие изгибы!", "Огонь", - писали юзеры.
Ранее Вика из "НеАнгелов" выложила в Сеть новые фото с отдыха.