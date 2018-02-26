"Ах, какие изгибы!": Вика из "НеАнгелов" продемонстрировала соблазнительную фигуру в бикини

Певица показала яркое фото с отдыха в Египте.

"НеАнгелы" отправились отдыхать в Египет vikanablack/instagram

Совсем недавно Вика из группы "НеАнгелы" отдыхала в Кении, теперь звезда проводит свой отдых в Египте с коллегой по дуэту Славой Каминской.

На своей странице в Instagram Вика выложила фото, на котором она плещется в воде в ярком купальнике и бикини, демонстрируя загорелое подтянутое тело, которое выгодно подчеркивает раздельный фасон купальника.

"И вышла она из пены Морской. Любили в детстве сказку Русалочка? Я очень. Особенно мультик про Ариель. Всегда смотрели его по воскресеньям. Даже не верится, что раньше, чтоб посмотреть новую серию, нужно было ждать целую неделю", - подписала фото звезда.

Подписчики певицы не скупились на комплименты, и назвали ее сексуальной русалочкой.

"Вика, ты такая сексуальная", "Неангельская русалочка", "Ах, какие изгибы!", "Огонь", - писали юзеры.

Публикация от ВИКТОРИЯ неАнгелы❤️ (@vikanablack) Фев 26, 2018 в 3:22 PST

Ранее Вика из "НеАнгелов" выложила в Сеть новые фото с отдыха.