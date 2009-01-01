Ахтем Сеитаблаев впервые прокомментировал свое участие в "Танці з зірками"

По словам актера, его младшая дочка очень расстроилась, что папа не победил.

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев впервые прокомментировал финал проекта "Танці з зірками".

Об этом пишет ТСН.

Как известно, Сеитаблаев вместе со своей партнершей Аленой Шоптенко набрали меньшее количество голосов, чем пары Нади Дорофеевой и Евгения Кота, а также Натальи Могилевской и Игоря Кузьменко. Последние, к слову стали триумфаторами танцевального шоу.

По словам Ахтема, его младшая дочка очень расстроилась, что папа не победил на "Танцях з зірками". Девочка была практически на всех эфирах проекта, а старшие дети специально прилетели из Крыма, чтобы поддержать папу в финале.

"Младшая дочь была практически на всех эфирах, позавчера ко мне приехали мои дети из Крыма, они были на финале. Огорчилась младшая. Она вообще привыкла к тому, что папа постоянно побеждает. Она так на меня посмотрела. Я ей сказал: "Софи, понимаешь, это шоу и как-то нехорошо, когда есть две очаровательные женщины и твой папа, — он мужчина. И как мужчина будет побеждать у двух очаровательных женщин?". Тогда она согласилась и сказала: "Ну если так, то хорошо", — рассказал Сеитаблаєв.

Режиссер поделился, что после окончания проекта он продолжает дружить с Шоптенко.

"Мы хорошие приятели. Вчера разговаривали по телефону, как все это пережили. Я не могу передать, сколько тысяч писем мне поступают в отношении танца хайтарма от моих

Сеитаблаев признался, что станцевать крымскотатарский народный танец хайтарма была их с Аленой совместная идея.

"Мы как-то так вдвоем пришли к этому. Мы разговаривали с Аленой. Вообще я не верил, что я дойду до суперфинала. Но благодаря, в первую очередь, Алене Викторовне, так случилось, что мы станцевали все танцы, все 13. И когда стало понятно, что мы будем в финале, она сказала: "Только хайтарма", — поделился актер.

Он отметил, что был в восторге от того, как хайтарму станцевала Шоптенко, для которой этот танец не присущ.

"Она фантастически станцевала этот танец. Потому что уловить эту манеру нам помогали, огромное спасибо Гульнаре Савенко, крымскотатарский хореограф. Я знаю, насколько это трудно уловить эту манеру рук, этот ритм. И она уловила это. Я ей сказал вчера, что у нее появилось как минимум 300 тысяч поклонников среди моего народа", — подчеркнул Ахтем.

Напомним, Дмитрий Комаров испортил платье Алены Шоптенко в финале "Танців з зірками".