Актер "Вечернего квартала" Степан Казанин рассказал о своих рыбацких трофеях

Степан рассказал, что коллектив студии "Квартал 95" очень дружен и поделился, как актерам удается избегать ссор.

Актер студии "Квартал 95" Степан Казанин поделился забавной историей со съемок "Вечернего Квартала", рассказал о своих увлечениях и о ссорах "квартальцев".

Об этом он рассказал во время он-лайн конференции для "КП в Украине"

Степан рассказал, что коллектив студии "Квартал 95" очень дружен и поделился, как актерам удается избегать ссор: "Из-за того, что мы долгое время вместе, у нас уже исчерпаны все споры или ссоры. Если и возникает такая ситуация, то мы больше подкалываем друг друга".

Кроме того, актер рассказал о своих увлечениях. В частности, Степан любит рыбачить и нередко проводит по несколько дней на природе за любимым занятием: "Если есть время, я еду в лес порыбачить или поохотиться. Во время тура, конечно, это не всегда получается. Но в машине у меня, как правило, всегда есть удочка с собой. Самая большая щука, которую я поймал, весила 5 кг, а сом — 10 кг. Но я этим занимаюсь не ради трофеев, мне нравится атмосфера: лес, вода, птички поют, хорошая компания", — рассказал Степан и добавил, что другие "квартальщики" иногда составляют ему компанию. — Мика пару раз со мной выезжал. Недавно Юзика вытащил на денек. Но я люблю ездить на несколько дней, чтобы все успеть".

Степан Казанин и Евгений Кошевой Пресс-служба

Кроме того, Степан поделился секретом успеха команд Чемпионата Украины по юмору "Лиги смеха": "Когда я смотрю на молодых ребят, то понимаю, что они действительно готовятся перед выходом на сцену, сидят и пишут шутки. В таких выступлениях важна, прежде всего, подготовка. Вторая немаловажная деталь — подача. Если шутку хорошо подал, то реакция зала не заставит себя ждать. Хорошо, что в "Лиге смеха" все команды разные и не похожи друг на друга. И юмор у них отличается. Это делает проект еще более интересным".

Актер также вспомнил смешной случай, произошедший во время съемок шоу "Вечерний Квартал": "Один из самых смешных случаев произошел много лет назад. На сцене разыгрывали сценку, когда девушка пролистывает телефон парня и спрашивает: "А Лена Котик это кто?". Он начинает отмазываться, что зашел в магазин и хотел ей котика купить. А в конце я должен был выйти на сцену и вынести котика, мол: "Котика заказывали?". У нас был плюшевый котик, который уже проездил с нами уже 20-30 концертов. Я сижу за кулисами и жду своего выхода. Ничего не предвещало беды. Спрашиваю у реквизитора: "А где котик?". И тут он меняется в лице, начинает что-то судорожно искать. Я понимаю, что котик с нами не приехал. В итоге, он берет парик Пушкина и дает мне. Я взял, а один бакенбард свесился с ладони и стал похожим на хвостик. Меня порвало, я начал смеяться. Так и вышел на сцену. Когда актеры увидели эту картину, тоже не сдержались. Долго не могли закончить номер, потому что все смеялись. За кулисами — тоже".

Напомним, Степан Казанин рассказал об отношениях с родственниками из России.