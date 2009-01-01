Актеры "Квартала 95" вспомнили свои школьные годы

Для Кошевого — это первые шаги на сцену, а для Пикалова — первые порваные джинсы.

Накануне 1 сентября известные артисты " Квартала 95 " поделились своими воспоминаниями о школе.

Владимир Зеленский: "Школа — это первая дружба, первая любовь, первые конфликты, все самое первое. Первые знания, которые всасываешь, как губка.

Безумно приятное время. Я не люблю оглядываться в прошлое, но школа — это единственное из прошлого, куда хочется вернуться. Река, в которую хочется войти второй раз.

Школьное время ассоциируется с постоянными изменениями. Мое поколение в школе застало три периода — жизнь в СССР, момент распада Союза, и заканчивали школу мы уже в независимой Украине. Поэтому именно наше поколение застало переход от значков к пионерским галстукам. Какое-то межпланетное состояние — несколько стран с разной валютой и устоем находились в один момент на одной и той же территории".

Юрий Корявченков (Юзик): "Школа — это уроки химии. Я учился в школе с углубленным изучением этого предмета, поэтому к концу обучения единственное желание было — закинуть эти учебники куда подальше. 1 сентября - это хорошее настроение с легкой грустью за ушедшим летом".

Степан Казанин: "Школа — это первый дружный коллектив. У нас был супер-класс, 11-В —это сила! Я из школы практически не вылазил: был и председателем совета дружины, и комсоргом. Короче, мне всегда было чем в школе заняться".

Елена Кравец: "Школа – это детство, белый фартук и банты. В школе я любила литературу и языки. За время учебы я сменила три школы, и с ребятами из последней мы поддерживаем очень теплые отношения. Кстати, с подружками со школьных времен мы даже породнились: они стали крестными моих детей, а я крестила их".

Евгений Кошевой: "Школа — это мои первые шаги на сцену. Именно в школе, в 3-м классе, я начал принимать участие в мероприятиях, которые проходили на местном уровне! Я пел и играл в разного рода сценках, за что некоторые учителя меня недолюбливали, так как по причине участия в концертах меня освобождали от уроков для подготовки! Вообще школьное время — это прекрасный период, это друзья, двойки и пятерки, боязнь родительского собрания. А еще это первый звонок и, конечно, выпускной, которого никто не помнит, шучу. Кстати, уже тогда я не был обделен женским вниманием, хотя внешними данными особо не отличался. А вот юморить начал класса с 10-го".

Александр Пикалов: "Школа — это первые порванные джинсы. Кстати, в этом плане я был первопроходцем, уже после меня все стали их носить в школе. Я учился с удовольствием и хорошо, но только до шестого класса, пока не увлекся рок-н-роллом и СТЭМом. После этого уже начал покуривать, иногда прогуливать, чем страшно расстраивал своего дедушку. А вообще я был самым счастливым ребенком в Советском Союзе, ведь моя мама работала в отделе игрушек Детского мира".

Артем Гагарин: "Школа — это не только знания. В школе я начал заниматься любимым делом, сначала играть в КВН, а после и вести все мероприятия. В школе я научился дружить и с моим одноклассником Максимом, мы до сих пор работаем вместе в студии "Квартал 95". Без преувеличений, моя школа №71 дала мне огромный толчок в моей жизни".

Мика Фаталов: "Школа — это новая жизнь (только приехал из Баку, новый мир, новые дети, новые люди); неудобный костюм; очки (мама решила, что у меня плохое зрение), а второго сентября я их разбил — и мама решила, что зрение у меня уже нормальное; ободранные книжки; обрисованный Шевченко".

Валерий Жидков: "Школа — это физ-ра, стадионы, гранаты, военная подготовка. Школа была далеко, ездили на школьном автобусе от завода. Если оставался дежурить после уроков, то опаздывал на автобус, что было куда хуже, чем сама уборка. Приходилось добираться на рейсовом. Была в школе своя дружеская "интеллектуальная банда", успевали сыграть три партии в шахматы за перемену, рисовали карикатуры друг на друга. Уже тогда, наверное, зарождалась профессия – видеть и показывать смешное в обыденном. Очень любил химию, но знал ее в теории, так как не давали возможности проводить опыты.

Как-то раз в школу приехала комиссия из области, это было очень ответственное событие. Кабинет с реактивами был открыт и я, 11-классник, решил показать младшему классу, который ожидал свой урок под дверью, одну из химических реакций на практике. Догадался, что в колбочках есть йод и цинк, и добавил туда каплю воды. Что будет, я не знал. В считанные секунды класс заполнился густым сиреневым туманом, который проветривали потом две недели. За мой "хулиганский" поступок меня вызвали к директору. Люди, которые тянуться к науке, могут навредить школе гораздо больше, чем хулиганы.

Также школа для меня это и школьные дискотеки: первый Depeche Mode, Dr. Alban, Комбинация. Все давалось легко, делал уроки утром уже в школе перед занятиями".

Напомним, дети "Квартала 95": Саша Зеленская хочет стать модельером, а сын Юзика видит себя в роли мэра.