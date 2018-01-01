Актеры сериала "Школа" отправляются на встречи в фанатами: названы города

Организаторы заверили, что часть средств от гастрольного тура будет направлена на благотворительность.
Как сообщают "Факты", мероприятия с участием актеров "Школы" пройдут в Луцке, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и Виннице.
Организаторы тура заверяют, что все желающие поклонники могут прийти на фан-встречу в своем городе. Часть средств от продажи билетов будет перечислена в благотворительный фонд "1+1 Медиа".
Отмечается также, что подготовка к съемкам второго сезона полюбившегося публике сериала подходит к завершению. Новые серии начнут снимать осенью 2018 года. К слову, на недавней телеярмарке в Каннах три иностранные телекомпании изъявили желание приобрести украинский формат сериала.
Как сообщалось ранее, юная украинская модель и звезда популярного сериала "Школа" на телеканале "1+1" Елизавета Василенко в жизни очень похожа на свою экранную героиню. Как и ее сериальный образ Лола, Елизавета открыто показывает свою сексуальность и публикует фото в Instagram.
Напомним, приобретающий популярность сериал "Школа" начал выходить с января 2018 года на телеканале "1+1". Авторы многосерийной ленты знакомят зрителей с настоящей жизнью школьников, со всеми ее положительными и отрицательными моментами.