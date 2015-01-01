Актриса Холли Берри официально развелась

Причиной разрыва звезд, предположительно, стал взрывной характер Оливье.

Холли Берри и Оливье Мартинес Reuters

Бракоразводный процесс Холли Берри и Оливье Мартинес начали еще в прошлом году, осенью же этого года СМИ сообщили о том, что знаменитости передумали разводиться, однако сегодня стало известно, что дело все-таки было доведено до логического завершения — брак актеров официально расторгнут.

Об этом пишет spletnik.ru.

По данным западной прессы, Мартинес забрал свое заявление из суда, позволив Берри остаться единственным просителем (в Калифорнии только один человек может быть указан в качестве просителя – прим. ред.). Сообщатся и то, что Холли и Оливье разделят опеку (физическую и юридическую) над их общим сыном, 3-летним Масео.

Причиной разрыва звезд, предположительно, стал взрывной характер Оливье – актер избил бывшего возлюбленного Холли и вообще частенько попадает в неприятности. Берри надеялась, что ее возлюбленный возьмет себя в руки и сможет справиться с агрессией при помощи специалистов, но, судя по всему, эта проблема так и осталась нерешенной.

При этом актеры остаются хорошими друзьями – после запуска бракоразводного процесса их много раз видели на публике вместе.

Парочка поженилась в 2013 году. Для Холли этот брак был третьим:первый раз актриса вышла замуж за бывшего бейсбольного игрока Дэвида Джастиса, спустя три года они расстались. Второй раз Берри обменялась клятвами в вечной любви с музыкантом Эриком Бенеем. Этим отношениям было суждено прожить 6 лет.

Напомним, бывший муж Дженнифер Лопес разводится с молодой женой.