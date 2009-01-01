Актриса из "Гарри Поттера" позировала обнаженной для глянца

Бирн объяснила, почему решила обнажиться для журнала.

Reuters

Американская актриса Скарлетт Бирн, которая сыграла девушку Драко Малфоя в фильме о, разделась для мужского журнала Playboy.

Об этом пишет kp.ua.

26-летняя Скарлетт является будущей невесткой основателя Playboy Хью Хефнера. Актриса помолвлена с его младшим сыном Купером.

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"Я очень горжусь тем, что стал частью номера журнала Playboy за март-апрель. Я написала небольшое эссе, которое будет размещено вместе с моими фотографиями", — сообщила актриса в своем Instagram.

Бирн также объяснила, почему решила обнажиться для журнала.

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"Я была первой, кто признал, что публикация обнаженных тел в журнале устарела. Но полностью убирать фотографии из него было ошибкой. Нагота никогда не была проблемой, потому что в обнаженном теле нет ничего плохого. Сегодня мы решили вернуть свою идентичность и заявляем, кто мы есть", — подчеркнула невеста Купера Хефнера.

Напомним, ранее стало известно, что журнал Playboy снова будет публиковать снимки обнаженных девушек, так как отказ от таких фото был ошибкой.