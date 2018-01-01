Актриса поделилась откровением о жутком изнасиловании Люком Бессоном

Женщина призналась, что инцидент произошел в отеле Парижа.

Сэнд Ван Рой заявила, что ее изнасиловал Люк Бессон фото: ТСН.ua

Киноактриса Сэнд Ван Рой, которая обвинила легендарного режиссера Люка Бессона в изнасиловании, рассказала жуткие подробности инцидента.

"Я просила его остановиться, не двусмысленно. И не только это. Я плакала, я блевала. Он осуществлял надо мной унизительные сексуальные действия. Я демонстрировала неприкрытую отвращение. Я показывала ему, что не хочу этого", - цитирует пострадавшую The Daily Mail.

По словам женщины, французский режиссер набросился на нее в отеле в Париже и, несмотря на ее просьбы, совершил сексуальное насилие.

"Я очень боялась умереть, и была очень близка к этому", - рассказала Ван Рой.

Актриса добавила, что на следующий день тело болело так сильно, что она теряла сознание.

В СМИ добавляют, что последние два года Ван Рой и Бессон состояли в отношениях.

Напомним, Ван Рой обвинила французского кинорежиссера в изнасиловании в гостинице "Бристоль" в Париже. По ее словам, Бессон подсыпал ей наркотики в чай, после чего изнасиловал во время Каннского кинофестиваля-2018.

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