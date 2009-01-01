Алан Бадоев пообещал показать череп Макса Барских

На концерте в Киеве сцены не будет.

Макс Барских Instagram

Менее полугода осталось до моноспектакля певца Макса Барских во Дворце спорта.

Это единственный концерт в Киеве украинского артиста в 2017 году.

Самое масштабное шоу в карьере певца пройдет под слоганом "Танцуй в моей голове".

Режиссером-постановщиком выступит продюсер артиста Алан Бадоев, который поделился в своем Instagram новостью о том, что в столичном Дворце спорта сцены не будет.

Instagram

"Таймер запущен! Отныне каждый день приближает нас к одному из главных шоу-бизнесовых событий этой осени в Киеве — моноспектаклю Макса Барских "Туманы". Я обещал множество сюрпризов и инноваций на сцене Дворца спорта, и вот первый из них: сцены не будет", — рассказывает Бадоев. — Вместо неё будет гигантский череп Макса Барских. Сложная машинерия будет собирать и разбирать его на составляющие, меняя уровни, высоту и положение в пространстве".

Алан Бадоев Instagram

Каждый из зрителей сможет не просто услышать любимые песни главного хитмейкера страны, но и отправиться в "путешествие", сканируя тело артиста словно рентгеном.

"Мы все побываем в голове этого по-настоящему сумасшедшего парня и напитаемся его исключительной энергией в виде музыки и стопроцентных хитов", — заинтриговал поклонников певца Алан Бадоев.

Напомним, Алан Бадоев заставил певицу Tayanna плавать полуобнаженной при температуре +3.