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Алан Бадоев вывалял сексуальную Марию Яремчук в грязи

Сегодня, 11:05
Мария Яремчук < >
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1 / 7 Мария Яремчук (Instagram)

Певица опубликовала целую серию фотографий со съемок.

Мария Яремчук
Мария Яремчук Instagram
Певица Мария Яремчук сейчас отдыхает на Бали.

Она регулярно публикует фото у себя на странице в Instagram.

Как оказалось, Яремчук на острове не только нежиться под солнцем и купается в океане, а еще снимает видеоклип.

Певица опубликовала целую серию фотографий со съемок. Очередной клип ей снимает режиссер Алан Бадоев. Яремчук позирует в легком полупрозрачном платье на берегу и полностью вывалялась в грязи. "Судьба взяла, и расщедрилась. Мы на Бали. Завтра начинаем съёмку с alanbadoev и сумасшедшей дрим-тим. С нами силы стихий. С Богом", — написала Яремчук под одним из фото.

 

Напомним, Мария Яремчук сверкнула обнаженной грудью.

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Алан Бадоев, клип, видео, Бали, Мария Яремчук
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