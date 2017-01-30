Алан Бадоев вывалял сексуальную Марию Яремчук в грязи

Певица опубликовала целую серию фотографий со съемок.

Мария Яремчук Instagram

Она регулярно публикует фото у себя на странице в Instagram.

Как оказалось, Яремчук на острове не только нежиться под солнцем и купается в океане, а еще снимает видеоклип.

Певица опубликовала целую серию фотографий со съемок. Очередной клип ей снимает режиссер Алан Бадоев. Яремчук позирует в легком полупрозрачном платье на берегу и полностью вывалялась в грязи. "Судьба взяла, и расщедрилась. Мы на Бали. Завтра начинаем съёмку с alanbadoev и сумасшедшей дрим-тим. С нами силы стихий. С Богом", — написала Яремчук под одним из фото.

Видео опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) Янв 29 2017 в 5:01 PST

Напомним, Мария Яремчук сверкнула обнаженной грудью.