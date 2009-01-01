"Алана Мартина только что родилась!". Роналду в четвертый раз стал отцом

Алана Мартина только что родилась, написал португалец в соцсетях.

Instagram Криштиану Роналду

Знаменитый португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду объявил о рождении ребенка.

Об этом футболист написал в Instagram-аккаунте.

"Алана Мартина только что родилась! И мама (подруга-модель футболиста Джорджина Родригес, — ред.), и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы", — говорится в его сообщении.

Футболист в соцсетях похвастался фотографией новорожденной дочери. На фото 32-летний футболист со своей девушкой Джорджиной Родригес, младенцем и старшим сыном. Девочке пара уже придумала имя — Алана Мартина.

Для Джорджины — это первый ребенок. А вот для Роналду — уже четвёртый. В начале этого лета в США от суррогатной матери у футболиста появились близнецы. Старший сын семилетний Криштиану-младший также родился в штатах и тоже от суррогатной мамы.