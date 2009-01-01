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Александр Кривошапко впервые стал отцом

Сегодня, 13:35

Мама ребенка — актриса и модель Марина Кински.

Александр Кривошапко
Александр Кривошапко Facebook.com
У певца Александра Кривошапко родилась дочь.

Об этом в четверг, 31 августа он написал на своей страничке в Facebook.

"Я жил эту жизнь для себя ровно до того момента, как взял твое тельце на руки. Тебя ожидают добрые и злые люди, счастье и грусть, успехи и падения, друзья и враги, белое и черное. Этот мир жесток и впереди у тебя огромный путь с множествами сюжетов и поворотов, но одно останется незыблемым навсегда — твой папа не перестанет любить тебя никогда. С Днем Рождения, доченька!", — написал певец.

Александр Кривошапко
Facebook.com

Мама ребенка — актриса и модель Марина Кински.

 

Напомним, у Марка Цукерберга родилась вторая дочь.

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Александр Кривошапко, дочь, отец
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