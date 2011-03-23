Александр Малинин пел украинские песни на концерте в Киеве, опубликовано видео

С 1988 года Малинин выпустил 30 альбомов, два из которых — на украинском языке.

Александр Малинин Facebook.com

Российский певец Александр Малинин во Дворце "Украина" в Киеве исполнил украинские песни.

Об этом сообщил журналист и писатель Дмитрий Гордон на своей странице в Facebook.

"Прямо сейчас замечательный Александр Малинин поет в киевском Дворце "Украина" украинские песни. Зал неистово аплодирует. Есть еще в России нормальные люди..." — написал он.

С 1988 года Малинин выпустил 30 альбомов, два из которых — на украинском языке: "Червона калина" и Чарівна скрипка".

Напомним, обладательница премии "Грэмми" спела украинскую народную песню.