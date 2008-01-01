Александр Пономарев презентовал тизер нового клипа

Певец признается, что очень долго муза не посещала его.

Украинский певец Александр Пономарев после непродолжительной паузы подготовил сюрприз своим поклонникам — это новое видео на песню "Полонений".

Об этом пишет ivona.

Сам Александр Пономарев признается, что очень долго муза не посещала его, но когда родилась эта песня, она полностью перевернула его сознание.

"Клип на песню Полонений — это даже не клип, это короткометражная история страстной любви, которую уже 11 сентября увидит весь мир. Каждый желающий сможет оценить мою новую видеоработу, которую снял, талантливый режиссер Влад Разиховский. Первыми клип увидят подписчики на моей официальной страничке в YouTube.

Особая благодарность, героине сыгравшей главную роль в клипе — это DJ Nana, которая блестяще вжилась в роль. Она прирожденная актриса, которая смогла прожить все эмоции, которыми переполнена песня.

Очень волнуюсь перед премьерой и надеюсь на приятные отзывы своих поклонников и всех, кто любит качественную украинскую музыку", — рассказал Пономарев.