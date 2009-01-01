Александр Скичко станет ведущим "украинского Оскара"

Победителей будут определять в 14 номинациях.

Александр Скичко Instagram

Шоумен и телеведущий Александр Скичко станет ведущим торжественной церемонии вручения наград Первой национальной кинопремии , который состоится 20 апреля в одной из киевских гостиниц.

Об этом пишет ivona.

"Учреждение национальной кинопремии — значительный шаг для нашей страны и украинского кинематографа. Быть частью этого события — большая ответственность, особенно во время первой церемонии. Надеюсь, мой опыт проведения марафона во время трансляции Оскара и других мероприятий поможет сделать торжественное вручение национальной кинопремии яркой и выдающимся событием в жизни нашей страны!", — сказал Александр Скичко.

Победителей будут определять в 14 номинациях (классические: актер/актриса, режиссер, сценарист, фильм и т. д.), но со временем их планируют расширить. Единственная именная награда — премия имени Юрия Ильенко — будет присуждаться лучшему режиссеру-постановщику. В данный момент материальное вознаграждение за победу в номинациях не предусмотрено — всем победителями будут раздавать только "Золоті Дзиги", которые, по словам авторов, воплощают стремительность и безостановочное развитие.

Напомним, в Киеве "Евровидение-2017" будут вести трое мужчин.