Скандальный Панин лишился иномарки из-за долгов

На МКАДе, по данным СМИ, артиста останавливали за нарушение правил движения.
В случае дальнейшей неуплаты авто может быть выставлено на торги, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов страны по Москве.
"… на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании с Алексея Панина задолженности по налоговым платежам и административным штрафам в размере более 459 тысяч рублей, 29 тысяч рублей из которых составляет исполнительский сбор за неисполнение должником требований исполнительных документов в добровольный срок", — отметили в ведомстве.
Ранее Панин разместил в Сети видео, на котором запечатлено, как он нарушает правила дорожного движения. По данным "Интерфакса", который ссылался на собственный источник, 5 февраля на Московской кольцевой автодороге сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили машину, за рулем которой был артист.
Напомним, в сентябре 2017 года Андрей Панин шокировал Сеть своей выходкой — бросил в дочь Анну батон. Видео инцидента появилось в соцсети девочки, интернет-пользователи по-разному отреагировали на ролик.