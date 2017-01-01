Скандальный Панин лишился иномарки из-за долгов

На МКАДе, по данным СМИ, артиста останавливали за нарушение правил движения.

Алексея Панина оставили без иномарки Скриншот видео с youtube.com

В РФ судебные приставы за долги по налогам и штрафам арестовали иномарку российского актера Алексея Панина

В случае дальнейшей неуплаты авто может быть выставлено на торги, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов страны по Москве.

"… на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании с Алексея Панина задолженности по налоговым платежам и административным штрафам в размере более 459 тысяч рублей, 29 тысяч рублей из которых составляет исполнительский сбор за неисполнение должником требований исполнительных документов в добровольный срок", — отметили в ведомстве.

Ранее Панин разместил в Сети видео, на котором запечатлено, как он нарушает правила дорожного движения. По данным "Интерфакса", который ссылался на собственный источник, 5 февраля на Московской кольцевой автодороге сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили машину, за рулем которой был артист.

Напомним, в сентябре 2017 года Андрей Панин шокировал Сеть своей выходкой — бросил в дочь Анну батон. Видео инцидента появилось в соцсети девочки, интернет-пользователи по-разному отреагировали на ролик.