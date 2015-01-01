Алена Мозговая показала фигуру в купальнике

Продюсер посоветовала женщинам не стесняться своих фигур.

Алена Мозговая Facebook.com

Снимками она поделилась на странице в Facebook.

Мозговая посоветовала женщинам не стесняться своих фигур и опубликовала фото в слитном черном купальнике.

"Никогда не размещала фото в купальниках, но, знаю тысячи красивых женщин, которые стесняются своего тела, потому что оно не такое, как на обложках журналов и экранов телевизоров. Да, у меня размер L, так, не модельный размер, но кто сказал, что мы девушки L/XL хуже", — подписала кадр 42-летняя Елена.

Суда по фото на странице Мозговой, в Египте Владимир Ткаченко также снимает клип.

Напомним, 39-летняя Камалия показала, как выглядит в купальнике без фотошопа.