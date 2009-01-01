Алена Омаргалиева обнажилась для мужского глянца, опубликованы фото

Съемка прошла на берегу моря в Турции.

Алена Омаргалиева XXL.ua

Солистка neo r'n'b группы TamerlanAlena Алена Омаргалиева снялась в фотосессии для мужского глянца.

Девушка позировала для "ХХL".

Впервые за долгое время "XXL" вышел за привычные рамки, выделив сразу семь разворотов для эксклюзивной фотосессии. "Алена Тамерлана" под таким вызывающим заголовком журнал "XXL" опубликовал откровенные снимки прекрасной половины дуэта TamerlanAlena.

Это ее первая съемка для мужского глянца, ранее Алена не была готова для столь откровенных фотосессий, впрочем, как и ее супруг Тамерлан. Съемка прошла на берегу моря в Турции, где Алена запечатлена пляже в купальниках и без.

В большом интервью на вопрос, где граница сексуальности и вульгарности во внешнем виде Алена Омаргалиева ответила: "У каждой артистки есть свой образ, и она сама определяет границы. Лично мне не нравится, когда девушка чрезмерно подчеркивает свою сексуальность. Иногда это затмевает другие положительные качества артистки и за ней закрепляется имидж, от которого сложно избавится".

Не обошлось и без комментариев Tamerlan Odesskiy. На вопрос, какими были его эмоции, когда он узнал, что Алена украсит обложку журнала XXL Ukraine, он ответил: "Для меня это стало неожиданно приятной новостью! Я был очень рад, и сразу же сказал, что не только обложка, но и вся фотосессия будет крутой и огненосной. Увидев результат, я был и остаюсь в безумном восторге".

Напомним, Алина Гросу снялась для мужского глянца.