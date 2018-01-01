Сегодня, 04:47 RSS

"Альфа" снова вернут на Землю и на экраны – СМИ

Сегодня, 03:08

Действие сериала развернется в настоящем времени.

сериал Альф
"Альфа" вернут на экраны. Дни.ру
В США готовится перезапуск культового сериал "Альф".

Как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники, проект пока находится на ранней стадии. В производстве сиквелла примут участие создатели созданием оригинального сериала Пол Фаско и Том Пэтчетт.

Ожидается, что, по сюжету, уже в наши дни Альф снова вернется на Землю, однако на этот раз в другую семью. Они тоже будут из "среднего класса". И курьезов, как земляне собираются уживаться с пришельцем, нам обещают не меньше, чем раньше.

Напомним, оригинальный "Альф" выходил с 1986 по 1990 годы. Сериал рассказывал о приключениях Гордона Шамвея – уроженца планеты Мелмак. Имя же Альф ему дал глава семейства Таннеров, которое его приютило на Земле. ALF расшифровывается как Alien Life Form, то есть "внеземная форма жизни".

Ранее сообщалось, что в США запустят новую "Баффи – истребительницу вампиров"Ходят упорные слухи, что на главную роль на этот раз возьмут темнокожую актрису.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
США, сериал, Альф
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности