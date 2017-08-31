Алина Гросу поделилась с фанатами радостной новостью

Подписчики выразили восхищение родителями певицы, которые решились на второго ребенка.

Алина Гросу. instagram.com Певица Алина Гросу поделилась с фанатами радостной вестью. В семье артистки произошло пополнение – родители родили ей братика.

Об этом она рассказала на странице в Instagram.

"Всем привет. Ура! Невероятно торжественная и радостная новость. У меня сегодня родился родной братик, теперь уже он у нас самый младшенький в семье. Более четыре килограмма любви, тепла и нежности моих замечательных родителей. Наш маленький комочек счастья", — сообщила Гросу.

Всем привет ураааа Невероятно торжественная и радостная новость У меня сегодня родился родной братик, теперь уже он у нас самый младшенький в семье Более 4 кг любви, тепла и нежности моих замечательных родителей наш маленький комочек счастья Угадайте как назвали? P.s. В семье бэбибум Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) Вер 4, 2017 о 3:13 PDT

В Сети поздравили новоиспеченную сестру и пожелали маленькому расти здоровым и счастливым. Подписчики выразили восхищение родителями певицы, которые решились на второго ребенка.

Стоит отметить, что у Алины есть сводный старший брат по матери, которого зовут Роман.

Напомним, ранее Гросу представила свой новый клип на песню "Вспоминать", съемки которого прошли в Калифорнии.