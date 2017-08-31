Алина Гросу поделилась с фанатами радостной новостью

Подписчики выразили восхищение родителями певицы, которые решились на второго ребенка.
Певица Алина Гросу поделилась с фанатами радостной вестью. В семье артистки произошло пополнение – родители родили ей братика.
Об этом она рассказала на странице в Instagram.
"Всем привет. Ура! Невероятно торжественная и радостная новость. У меня сегодня родился родной братик, теперь уже он у нас самый младшенький в семье. Более четыре килограмма любви, тепла и нежности моих замечательных родителей. Наш маленький комочек счастья", — сообщила Гросу.
В Сети поздравили новоиспеченную сестру и пожелали маленькому расти здоровым и счастливым. Подписчики выразили восхищение родителями певицы, которые решились на второго ребенка.
Стоит отметить, что у Алины есть сводный старший брат по матери, которого зовут Роман.
У моего самого старшего брата сегодня ДР урааа С днём рождения, мой дорогой! Совсем уже взрослый, красивый, мужественный, умный и самый замечательный родной брат который нянчился всю жизнь со мной убаюкивал на ручках все детство, который научил меня плавать, который впервые поставил меня на лед, который пропускал удары в боях, только когда мы с мамой приходили на матчи (потому что дико волновался о наших переживаниях)... и тот, который всё детство отдавал мне свои конфеты, кому я была обязана своими щеками безумно люблю тебя с твоим днём !
Напомним, ранее Гросу представила свой новый клип на песню "Вспоминать", съемки которого прошли в Калифорнии.