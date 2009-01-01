Алина Гросу показала фигуру в купальнике

21-летняя певица проводит зимние каникулы в жаркой Мексике.

Алина Грсу Instagram

Исполнительница Алина Гросу отправилась на каникулы в теплые края.

Снимки с отдыха певица публикует у себя на странице в Instagram.

21-летняя Алина проводит зимние каникулы в жаркой Мексике.

Певица позирует на пляже в купальнике. На одном из снимков Гросу лежит в брюзовом бикини возле бассейна.

Instagram

Instagram

В комментариях под фото артистка призналась, что при росте 169 см весит 50-52 кг в зависимости от времени года и образа жизни.

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"Мексика невероятно вдохновляет. Продолжаю писать тексты. И уже уверена, что новый альбом будет таким же острым, как чили", — подписала один из кадров звезда.

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Instagram

Напомним, Светлана Бондарчук поразила поклонников фигурой в купальнике.