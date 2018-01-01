Алла Пугачева и Максим Галкин получили второе гражданство

Артисты купили недвижимость на Кипре.

Супруги приобрели дом, и получили кипрское гражданство instagram.com/alla_orfey

Легендарная российская певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин получили гражданство Кипра.

Адвокат семейства Семен Погосян, который оформлял покупку дома на Кипре в Лимассоле, подтвердил эту информацию. По его словам, они приобрели недвижимость на крупную сумму еще в мае 2017 года, а это гарантирует получение паспорта, пишет "Комсомольская правда".

"На Кипре с 2011 года существует программа: если вы инвестируете в недвижимость от 2 миллионов евро (до 2013 года минимальная сумма вложений была на 500 тысяч евро больше. - Ред.), то вы вправе претендовать на гражданство этой страны. Вместе с покупателем паспорта Кипра получают и его близкие: жена, дети", - отметил в интервью Погосян.

Она также добавил, что сначала получают гражданство родители (спустя 3 - 6 месяцев после сделки и проверки документов), а потом через месяц-полтора и дети.

Так что близнецы звездных супругов Лиза и Гарри станут гражданами Кипра. Теперь семья сможет ездить без виз более чем в 167 государств мира.

Погосян отметил, что квартира супругов в Лимассоле находится в 200 - 400 метров от моря, и составляет примерно 150 - 200 квадратных метров.

Близняшки также станут гражданами Кипра instagram.com/alla_orfey

Близняшки также станут гражданами Кипра instagram.com/alla_orfey

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