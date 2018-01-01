"Организм дает сбой". Алла Пугачева ответила на критику в Сети

Исполнительница признала, что достаточно резко стареет.

Алла Пугачева написала, что резко стареет alla_pugacheva_forum/instagram

В Сети интернет-пользователи раскритиковали внешний вид 68-летней российской певицы Аллы Пугачевой во время голосования на выборах президента РФ в Звенигороде Московской области.

Исполнительницу упрекнули в том, что она одета в молодежном стиле и ходит в помещении в темных очках, пишет "Комсомольская правда".

Артистка в Instagram ответила на критику: "Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни, более важными, чем мое старение и немощь". Также она написала, что достаточно резко стареет, "организм дает сбой".

Алла Пугачева написала, что резко стареет Скриншот комментария аlla_orfey в Instagram

Ранее СМИ писали, что Алла Пугачева спела на закрытом празднике и за полчаса заработала целое состояние. Узнать, кокой гонорар певица получает за выступление на корпоративе, можно здесь.