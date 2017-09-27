Алла Пугачева показала, как выглядит без макияжа, опубликовано фото

Супруга Максима Галкина продемонстрировала натуральность.
Снимок примадонна опубликовала у себя на странице в Instagram.
68-летняя Алла Борисовна предстала без макияжа и прически.
"Спасибо Господи за новое утро в моей жизни и день. Пусть не коснется их злоба людская", — подписала кадр звезда.
Супруга Максима Галкина продемонстрировала натуральность.
"Не обращайте внимания на злопыхателей! Вы прекрасны! Мы любим вашу семью", "Удивительно, натуральная красота и жизнь в лице", "Естественная красота сильной женщины", "Ужас, жертва ботокса", "Вы прекрасны! Красота она внутри нас", "Лиза похожа на вас. Нормальное фото для взрослой женщины", — подписчики прокомментировали личное фото артистки.
Напомним, Елена Кравец продемонстрировала свою естественную красоту.