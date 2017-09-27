Алла Пугачева показала, как выглядит без макияжа, опубликовано фото

Супруга Максима Галкина продемонстрировала натуральность.

Алла Пугачева Instagram

Певица Алла Пугачева решила показать поклонникам, как выглядит утром.

Снимок примадонна опубликовала у себя на странице в Instagram.

68-летняя Алла Борисовна предстала без макияжа и прически.

"Спасибо Господи за новое утро в моей жизни и день. Пусть не коснется их злоба людская", — подписала кадр звезда.

Супруга Максима Галкина продемонстрировала натуральность.

"Не обращайте внимания на злопыхателей! Вы прекрасны! Мы любим вашу семью", "Удивительно, натуральная красота и жизнь в лице", "Естественная красота сильной женщины", "Ужас, жертва ботокса", "Вы прекрасны! Красота она внутри нас", "Лиза похожа на вас. Нормальное фото для взрослой женщины", — подписчики прокомментировали личное фото артистки.

#Repost @alla_orfey (@get_repost) Спасибо,Господи,за новое утро в моей жизни и день.Пусть не коснется их злоба людская. Допис, поширений Алла Пугачева (@allasuperstar) Вер 27, 2017 о 12:17 PDT

Напомним, Елена Кравец продемонстрировала свою естественную красоту.