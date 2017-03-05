Алла Пугачева поставила мужчин на колени и станцевала греческий танец

Киркоров пожелав ей "любви на долгие годы".

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Певица Алла Пугачева собрала друзей на традиционную вечеринку, посвященную приходу весны.

Об этом пишет hellomagazine.

Во время празднования певица станцевала греческий танец.

Во время вечеринки, которая в этом году была посвящена Греции, Алла Борисовна исполнила танец в окружении дюжины вставших на колени мужчин. Гости рукоплескали.

Филипп Киркоров, поделившийся видео с танцующей Пугачевой, прокомментировал ролик, пожелав ей "любви на долгие годы", однако опечатался и вместо "на долгие" написал "не долгие", что сразу же заметили поклонники артиста, решив: оговорка-то по Фрейду! Однако Филипп пресек все споры, заметив и быстро исправив ошибку.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Мар 5 2017 в 12:24 PST

Напомним, Наташа Королева устроила горячие танцы с Тарзаном в день св.Валентина.