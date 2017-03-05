Алла Пугачева поставила мужчин на колени и станцевала греческий танец

Киркоров пожелав ей "любви на долгие годы".
Об этом пишет hellomagazine.
Во время празднования певица станцевала греческий танец.
Во время вечеринки, которая в этом году была посвящена Греции, Алла Борисовна исполнила танец в окружении дюжины вставших на колени мужчин. Гости рукоплескали.
Филипп Киркоров, поделившийся видео с танцующей Пугачевой, прокомментировал ролик, пожелав ей "любви на долгие годы", однако опечатался и вместо "на долгие" написал "не долгие", что сразу же заметили поклонники артиста, решив: оговорка-то по Фрейду! Однако Филипп пресек все споры, заметив и быстро исправив ошибку.
Напомним, Наташа Королева устроила горячие танцы с Тарзаном в день св.Валентина.