Алла Пугачева взялась за старое

Примадонна спела на дне рождения у Яны Рудковской.

Алла Пугачева Instagram

Певица Алла Пугачева на дне рождения Яны Рудковской вновь стала самой обсуждаемой персоной этой вечеринки.

Об этом пишет издание Публичные люди.

Поклонники разглядели на снимке сигарету в руках Примадонны.

Алла Пугачева вновь начала курить? Эта тема вспыхнула в сети как спичка.

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Ведь известно, что Пугачева бросала курить. Сначала переходила на электронные сигареты, а затем и вовсе отказалась от них. Максим Галкин неоднократно рассказывал о том, что ради детей Алла готова на все, даже бросить курить.

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И вот случайное фото в сети наделало столько шума. Поклонники разочаровались и даже подумали, что Алла Борисовна никогда не бросала курить.

Напомним, Сергей Соседов затроллил Аллу Пугачеву.