Алла Пугачева взялась за старое

Примадонна спела на дне рождения у Яны Рудковской.
Об этом пишет издание Публичные люди.
Поклонники разглядели на снимке сигарету в руках Примадонны.
Алла Пугачева вновь начала курить? Эта тема вспыхнула в сети как спичка.
Ведь известно, что Пугачева бросала курить. Сначала переходила на электронные сигареты, а затем и вовсе отказалась от них. Максим Галкин неоднократно рассказывал о том, что ради детей Алла готова на все, даже бросить курить.
И вот случайное фото в сети наделало столько шума. Поклонники разочаровались и даже подумали, что Алла Борисовна никогда не бросала курить.
Напомним, Сергей Соседов затроллил Аллу Пугачеву.