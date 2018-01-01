Алла Пугачева засняла Максима Галкина без штанов, видео

Российская певица написала, что снимала супруга на его телефон.
На ролике артист запечатлен без штанов, его исполнительница опубликовала на странице супруга в Instagram.
"Макс меня достал, чтобы я появилась в Instagram, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева", — подписала видео певица.
Ранее Максим Галкин поделился в соцсети милым роликом, на котором запечатлены их с Аллой Пугачевой дети — двойняшки Гарри и Лиза. Посмотреть видео с малышами звездной пары можно здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram