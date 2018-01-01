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Алла Пугачева засняла Максима Галкина без штанов, видео

Сегодня, 09:40

Российская певица написала, что снимала супруга на его телефон.

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Алла Пугачева засняла Максима Галкина на видео в трусах Скриншот видео с instagram.com/maxgalkinru
Российская певица Алла Пугачева сняла на видео своего мужа — юмориста, телеведущего, актера Максима Галкина и выложила в Сеть.

На ролике артист запечатлен без штанов, его исполнительница опубликовала на странице супруга в Instagram.

"Макс меня достал, чтобы я появилась в Instagram, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева", — подписала видео певица.

Ранее Максим Галкин поделился в соцсети милым роликом, на котором запечатлены их с Аллой Пугачевой дети — двойняшки Гарри и Лиза. Посмотреть видео с малышами звездной пары можно здесь.

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Теги:  
Алла Пугачева, Максим Галкин
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