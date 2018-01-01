"Аллочка красивая и молодая!": Максим Галкин показал семейное фото с Пугачевой

Артист поделился снимком с отдыха.
Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram, на нем он и Примадонна запечатлены улыбающиеся на камеру.
"Хорошооооооооооооо!", - подписал кадр артист.
Поклонники отметили, что Галкин и Пугачева для них – пример идеальной пары.
"Шикарная пара! Обожаю их", "Чудесное фото!", "Пример идеальной пары!", "Аллочка красивая и молодая!", "Очень красивое, счастливое, влюбленное, свободное и наивное фото", - расхваливали подписчики.
Ранее Алла Пугачева рассказала, почему в детстве ей дали прозвище Дикарка.
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