Алсу похвасталась стройными ногами, опубликовано фото

На снимке Алсу выглядит словно девочка.
Об этом пишет paparazzi.ru.
На ней Алсу позирует в коротком платье в окружении цветов. Изящная укладка, аккуратный макияж и стройные ноги. На снимке Алсу выглядит словно девочка.
В ответ на комментарии о том, что снимок просто отретуширован, выкладывает недавнее селфи Алсу, на котором видно, что выглядит она просто чудесно.
"Немного меня в ленту. Обожаю такие легкие и солнечные фотографии", — подписала фотографию певица.
Напомним, голливудская звезда показала, как выглядит утром после "Оскара".