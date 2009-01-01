Алсу похвасталась стройными ногами, опубликовано фото

На снимке Алсу выглядит словно девочка.

Певица Алсу Instagram

33-летняя многодетная мама Алсу отметила первый день весны весенней фотографией.

Об этом пишет paparazzi.ru.

На ней Алсу позирует в коротком платье в окружении цветов. Изящная укладка, аккуратный макияж и стройные ноги. На снимке Алсу выглядит словно девочка.

В ответ на комментарии о том, что снимок просто отретуширован, выкладывает недавнее селфи Алсу, на котором видно, что выглядит она просто чудесно.

Instagram

"Немного меня в ленту. Обожаю такие легкие и солнечные фотографии", — подписала фотографию певица.

Напомним, голливудская звезда показала, как выглядит утром после "Оскара".