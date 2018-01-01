Алсу снялась со взрослыми дочками для глянца: фото

В интервью исполнительница поделилась секретами своей семьи.

Алсу с дочерьми Микеллой и Сафиной Фото: Instagram/alsou_vk_group

Известная российская певица Алсу в честь 35-летия, которое отметила 27 июня, снялась вместе с подросшими дочками, 11-летней Сафиной и 10-летней Микеллой, для обложки журнала ОК!

В интервью изданию исполнительница рассказала о своей семье, воспитании детей и их увлечениях.

"У них очень сложный график, очень насыщенный, у них практически нет свободного времени, то есть они не бездельничают ни одной минуты. Помимо школы, у них дополнительные занятия – мы в музыкальной школе занимаемся на очень серьезном уровне. Только на каникулах я им разрешаю бездельничать и делать все, что они хотят, потому что обе этого заслужили", — рассказала певица.

По словам Алсу, помимо музыкальных занятий, Микелла и Сафина посещают курсы китайского языка, шахматный кружок, занимаются танцами и берут дополнительные уроки математики. А вот сына Рафаэля, которому в 2018 году исполнится два года, Алсу пока что не загружает, однако знает точно: помимо развивающих занятий, ребенок будет посещать спортивные секции.

Напомним, у Алсу и ее супруга — 40-летнего бизнесмена Яна Абрамова — помимо дочерей есть еще сын Рафаэль, который появился на свет в 2016 году. Мальчика артистка так до сих пор и не представила широкой публике.

Ранее сообщалось, что многодетная мама Алсу похвасталась в Сети стройными ногами и соблазнительной фигурой.

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