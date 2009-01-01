Alyosha представила официальный ремикс на сингл "Калина"

Идея и саундпродакшн принадлежит продюсеру певицы — Вадиму Лисы.

Певица Alyosha Скриншот

Вот уже в течение полугода хит популярной украинской певицы Alyosha заставляет танцевать всю Украину.

Песня "Калина" заполонила медиапространство страны и по сей день продолжает завоевывать украинских слушателей.

Такая волна популярности вдохновила Alyosha на создание ремикса, который разбавит осенние будни своей непринужденностью и новым звучанием. Идея и саундпродакшн принадлежит продюсеру певицы — Вадиму Лисицы.

Стоит отметить, что по данным авторитетного медиапортале Top Hit трек "Калина" находится в горячей ротации более 26 недель на 64 радиостанциях, которые проиграли сингл более 100 тысячи раз, а клип собрал более 3,5 миллионов просмотров — на сегодня это единственное музыкальное видео на украиноязычную композицию, которое попало в тренды YouTube.

Напомним, Alyosha ушла из российских соцсетей.