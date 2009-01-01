Сегодня, 17:39 RSS

Амаль Клуни вернулась к работе через 3 месяца после родов

Сегодня, 17:08

На шестом месяце беременности она также выступала с речью в штаб-квартире ООН.

Джордж и Амаль Клуни
Амаль и Джордж Клуни Instagram
Амаль Клуни всего спустя три месяца после родов уже вернулась к своему адвокатскому делу.

Об этом пишет popcornnews.ru.

Супруга Джорджа Клуни посетила заседание Совета безопасности ООН в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Амаль привлекла внимание не только идеальной и стройной фигурой, но и ярким брючным костюмом от Bottega Veneta.

Миссис Клуни всегда отличалась завидным трудоголизмом — на шестом месяце беременности она также выступала с речью в штаб-квартире ООН, не изменяя своему безупречному стилю в одежде.

Напомним, Амаль Клуни поможет ливанским девушкам получить высшее образование.

Теги:  
Амаль Клуни, Джордж Клуни
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...