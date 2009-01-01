Амаль Клуни вернулась к работе через 3 месяца после родов

На шестом месяце беременности она также выступала с речью в штаб-квартире ООН.

Амаль и Джордж Клуни Instagram

Об этом пишет popcornnews.ru.

Супруга Джорджа Клуни посетила заседание Совета безопасности ООН в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Амаль привлекла внимание не только идеальной и стройной фигурой, но и ярким брючным костюмом от Bottega Veneta.

Миссис Клуни всегда отличалась завидным трудоголизмом — на шестом месяце беременности она также выступала с речью в штаб-квартире ООН, не изменяя своему безупречному стилю в одежде.

Напомним, Амаль Клуни поможет ливанским девушкам получить высшее образование.