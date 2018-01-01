"Амазонка!": одесская Барби похвасталась подтянутой фигурой

Украинка похвасталась стальным прессом.

Одесская Барби похвасталась узкой талией и прессом .instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова , которую называют одесской Барби, выложила в Сеть новое фото, которое расхвалиил поклонник.

На своей странице в Instagram она поделилась снимком, на котором позирует в мини-шортах, которые скорее напоминают трусы, и в коротком топе. На фото можно заметить выступающие мышцы пресса девушки, и подтянутые руки.

Подписчики отметили, что Лукьянова выглядит шикарно, и ее фигуре могут позавидовать многие.

"Ммм какой пресс", "Амазонка!", "Самая красивая на свете", "Идеальная", - расхваливали поклонники.

Валерия Лукьянова восхитила фанатов стройным телом .instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее одесская Барби покрасовалась в коротком платье с глубоким декольте.

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