Американская модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной для испанского глянца

Модель поделилась пикантными снимками.
Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски позировала обнаженной в откровенной фотосессии для журнала Vanity Fair Spain.
Некоторыми снимками девушка поделилась на своей странице в Instagram.
На фото девушка позирует полностью обнаженной. На одном снимке она, лежа на диване держит в руках фотоаппарат, а на другом соблазнительно позирует в ванне.
Еще на одном кадре Ратаковски запечатлена топлес.
На обложке глянца модель позирует лишь в трусах с высокой посадкой без бюстгальтера, прикрывая пышную грудь руками.
Ранее Эмили Ратаковски позировала обнаженной в постели.