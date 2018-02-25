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Американская модель Кендал Дженнер позировала обнаженной для украинского фотографа

Сегодня, 13:54

Младшая сестра Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии.

Дженнер
Кендал Дженнер снялась обнаженной kendalljenner/instagram
Известная модель Кендал Дженнер позировала для ураинского фотографа Саши Самсоновой, которая в последнее время часто работает с семьей Кардашьян.

Пикантными снимками своих подписчиков в Instagram порадовала 22-летняя Дженнер

На снимках американская модель запечатлена обнаженной на ступеньках и на столе. Интимные части тела Кендал прикрывает руками.

Черно-белые фото с обнаженной Дженнер уже оценили 4 миллиона фанатов модели.

"Вот это ноги", "Красавица", "Вау, красивое фото", "Идеальная", - писали юзеры. 

 

Ранее фото дочери супермодели Кайли Дженнер побило рекорды "лайков" в Instagram.
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Кендал Дженнер, Саша Самсонова, фото, модель
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