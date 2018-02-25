Американская модель Кендал Дженнер позировала обнаженной для украинского фотографа

Младшая сестра Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии.
Пикантными снимками своих подписчиков в Instagram порадовала 22-летняя Дженнер
На снимках американская модель запечатлена обнаженной на ступеньках и на столе. Интимные части тела Кендал прикрывает руками.
Черно-белые фото с обнаженной Дженнер уже оценили 4 миллиона фанатов модели.
"Вот это ноги", "Красавица", "Вау, красивое фото", "Идеальная", - писали юзеры.
Ранее фото дочери супермодели Кайли Дженнер побило рекорды "лайков" в Instagram.