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Американская модель похвалилась пышной грудью на фото топлес

Сегодня, 08:29

Эмили Ратаковски поддерживает статус роскошной красотки.

Ратаковски
Эмили Ратаковски поделилась пикантным фото instagram.com/emrata
Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски осчастливила своих подписчиков новым откровенным  фото.

На снимке, который она разместила на своей странице в Instagram, Эмили позирует топлес, пристально глядя в камеру, и прикрывая пышную грудь руками.

Буквально за 6 часов снимок набрал миллион лайков, и тысячи хвалебных комментариев.

"Очень горяча", "Эта грудь, эти губы…", "Лучше убери руки, красотка", "Богиня!", - восхищались поклонники.

Эмили Ратаковски
Модель выложила снимок топлес instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски показала сексуальное тело в крошечном бикини.

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Теги:  
Эмили Ратаковски, фото, модель, фигура
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