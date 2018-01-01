Американская модель похвасталась аппетитной попой, фото

Алексис Рен показала результат усердных тренировок и диеты.

Алексис Рен показала результат усердных тренировок и диеты instagram.com/alexisren

Известная американская бикини-модель Алексис Рен поделилась с подписчиками фотографией, на которой она запечатлена с полуоголенной попой.

На своей странице в Instagram модель поделилась снимком – анонсом своей линии спортивной одежды. На фото Рен запечатлена в футболке и боди, который она приспустила. Также на модели надеты боксерские перчатки. К камере модель позирует спиной, поэтому подписчики смогли пристально рассмотреть ягодицы известной манекенщицы.

"Красивая упругая попка", "Самая горячая", "Хорошая попа", "Идеальна", - восхищались фанаты.

Модель рекламировала свою линию спортивной одежды instagram.com/alexisren

Ранее Алексис Рен позировала в сексуальном наряде.

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