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Американская модель похвасталась аппетитной попой, фото

Сегодня, 04:26

Алексис Рен показала результат усердных тренировок и диеты.

Алексис Рен
Алексис Рен показала результат усердных тренировок и диеты instagram.com/alexisren
Известная американская бикини-модель Алексис Рен поделилась с подписчиками фотографией, на которой она запечатлена с полуоголенной попой.

На своей странице в Instagram модель поделилась снимком – анонсом своей линии спортивной одежды. На фото Рен запечатлена в футболке и боди, который она приспустила. Также на модели надеты боксерские перчатки. К камере модель позирует спиной, поэтому подписчики смогли пристально рассмотреть ягодицы известной манекенщицы.

"Красивая упругая попка", "Самая горячая", "Хорошая попа", "Идеальна", - восхищались фанаты.

Алексис Рен
Модель рекламировала свою линию спортивной одежды instagram.com/alexisren

Ранее Алексис Рен позировала в сексуальном наряде.

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Алексис Рен, модель, фото, попа
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