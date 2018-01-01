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Американская модель похвасталась сексуальной фигурой и сверкнула грудью

Сегодня, 02:20

Алексис Рен одела мини-шорты.

Алексис Рен
Алексис Рен поделилась серией новых фото instagram.com/alexisren
Известная американская бикини-модель Алексис Рен поделилась с подписчиками серией соблазнительных фотографий.

На своей странице в Instagram модель поделилась снимками, на которых она запечатлена в полосатом топе и шортах, которые подчеркивают потрясающую спортивную фигуру модели.

Меньше чем за 11 часов фото набрали более 700 тысяч лайков, и тысячи восторженных комментариев.

"Ты просто ангел!", "Вот это тело…", "Куколка, ты безумно вдохновляешь", "Вау, какая красотка", - восхищались фигурой Рен подписчики.

Алексис Рен
Модель похвасталась подтянутой фигурой instagram.com/alexisren
Алексис Рен
Модель похвасталась подтянутой фигурой instagram.com/alexisren
Алексис Рен
Модель похвасталась подтянутой фигурой instagram.com/alexisren

Ранее Алексис Рен похвасталась аппетитной попой.

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Теги:  
Алексис Рен, модель, фигура
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