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Американская модель показала игривое фото в купальнике

Сегодня, 04:16

Снимок манекенщицы за день собрал более миллиона лайков.

Алексис Рен,Рен
Алексис Рен опубликовала новое фото instagram.com/alexisren
Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть игривую фотографию.

На снимке манекенщица позирует в купальнике, он сделан в тропиках, говорится на странице девушки в Instagram.

Фото за день собрало более миллиона лайков и много позитивных отзывов интернет-пользователей.

"Снова в тропиках", — подписала снимок Рен.

Алексис Рен,Рен
Алексис Рен опубликовала новое фото

Ранее популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в соцсети снимок, на котором она позирует обнаженной в постели, но прикрывает грудь рукой. Посмотреть фото можно здесь.
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Алексис Рен, Рен, купальник
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