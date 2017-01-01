Американская модель показала игривое фото в купальнике

Снимок манекенщицы за день собрал более миллиона лайков.

Алексис Рен опубликовала новое фото instagram.com/alexisren

Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть игривую фотографию

На снимке манекенщица позирует в купальнике, он сделан в тропиках, говорится на странице девушки в Instagram.

Фото за день собрало более миллиона лайков и много позитивных отзывов интернет-пользователей.

"Снова в тропиках", — подписала снимок Рен.

Алексис Рен опубликовала новое фото

Ранее популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в соцсети снимок, на котором она позирует обнаженной в постели, но прикрывает грудь рукой. Посмотреть фото можно здесь.