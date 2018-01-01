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Американская модель покрасовалась в леопардовом бикини, фото

Сегодня, 08:57

Снимки манекенщицы собрали более миллиона лайков.

Ратаковски
Эмили Ратаковски позировала в леопардовом бикини instagram.com/emrata
Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в бикини с леопардовым принтом.

Снимок был сделан на пляже в американском городе Энсинитас (штат Калифорния), говорится на странице девушки в Instagram.

"Домой на день", — подписала фото Ратаковски.

На снимке манекенщица запечатлена сидящей в бикини и в шляпе. Фото за день собрало более 1 миллиона 140 тысяч лайков.

Ратаковски
Эмили Ратаковски позировала в леопардовом бикини instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.

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Эмили Ратаковски, бикини
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