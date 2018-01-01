Американская модель-пышка похвасталась сексуальными фото в купальнике

Снимки девушки в соцсети собрали сотни тысяч лайков.
Сексуальные снимки манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото собрали сотни тысяч лайков, ряд интернет-пользователей оставили под ними позитивные отзывы.
"Покажите мне что-нибудь естественное, как *опу с некоторыми растяжками"… или целлюлит", — подписала Грэм снимок в купальнике в полоску.
Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл опубликовала в соцсети фото, сделанное для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть снимок можно здесь.