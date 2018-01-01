Американская модель в купальнике похвасталась попой и сверкнула грудью

Фото манекенщицы менее чем за сутки собрали свыше миллиона лайков.
Снимки манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, за 12 часов они собрали более миллиона лайков.
На одном из фото девушка запечатлена стоящей вполоборота, и в центре внимания оказалась ее попа, а на другом — сверкнула грудью.
Ранее американская бикини-модель Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Посмотреть фото можно здесь.
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