Американская модель в купальнике похвасталась попой и сверкнула грудью

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1 / 3 Эмили Ратаковски позировала в купальнике с глубоким вырезом (instagram.com/emrata)

Фото манекенщицы менее чем за сутки собрали свыше миллиона лайков.

Эмили Ратаковски позировала в купальнике с глубоким вырезом instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть фотографии, на которых она запечатлена в сдельном купальнике с глубоким вырезом.

Снимки манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, за 12 часов они собрали более миллиона лайков.

На одном из фото девушка запечатлена стоящей вполоборота, и в центре внимания оказалась ее попа, а на другом — сверкнула грудью.

Ранее американская бикини-модель Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Посмотреть фото можно здесь.

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