Американская панк-группа представила клип с карикатурой на Трампа

Эта песня вошла в новый альбом группы Revolution Radio.
Об этом пишет Сегодня.
В видеоролике появилась карикатура на новоизбранного президента США Дональда Трампа. Его изобразили вампиром с зубами из членов ку-клукс-клана в униформе.
Эта песня вошла в новый альбом группы Revolution Radio, который был выпущен в октябре 2016 года.
Ранее сообщалось, что американские звезды выступают против Трампа: в Нью-Йорке пройдет акция протеста за день до инаугурации президента США.
Напомним, обнаженные девушки из группы Serebro станцевали с Трампом.