Американская певица выпустила клип на тему БДСМ-оргии в гей-клубе: видео

Исполнительница эффектно танцует среди мужчин нетрадиционной ориентации.

Певица решила сделать сюжет клипа нетривиальным Скриншот YouTube

Американская певица Энни Кларк, более известная как St. Vincent, выпустила клип на трек Fast Slow Disco.

"Я всегда считала, что этот трек может примерять на себя множество разных образов и проживать разные жизни. В данном случае он нарядился в диско-брюки, отдавшись в эротоманское приключение на одном из танцполов Нью-Йорка," - поделилась Кларк в сопровождающем премьеру в YouTube пресс-релизе.

В клипе Кларк танцует и растворяется во всеобщей сексуальной истерии среди затянутой в кожу и латекс толпы посетителей гей-клуба. По сюжету их зажигательные танцы трансформируются в масштабную БДСМ-оргию.

Песня стала переработкой другого трека певицы с альбома Masseduction.

Напомним, Калеа Токсик из Германии сменила работу полицейской на звание БДСМ-модели после посещения тематической фетиш-вечеринки.

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