Американская пышнотелая модель поделилась экспрессивным фото

Снимок девушки в соцсети собрал много лайков.

Эшли Грэм показала экспрессивное фото instagram.com/theashleygraham

Известная американская plus-size модель Эшли Грэм выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует кричащей.

Экспрессивное фото манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке девушка запечатлена в черных леггинсах и кофте, за несколько часов он собрал более 100 тысяч лайков.

"В некоторые дни вам приходится кричать аффирмации", — подписала фото модель.

Эшли Грэм показала экспрессивное фото instagram.com/theashleygraham

Ранее австралийская plus-size модель Латисия Томас поделилась в соцсети снимком, на котором она позирует в полумраке в светлом купальнике. На фото манекенщица запечатлена вполоборота, в центре внимания оказалась ее пышная попа.

Аффирмация (походит от латинского affirmatio — подтверждение) — краткая фраза, содержащая вербальную формулу, которая при многократном повторении закрепляет требуемый образ или установку в подсознании человека, способствуя улучшению его психоэмоционального фона и стимулируя положительные перемены в жизни.