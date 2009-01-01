Американские радиостанции начали травлю Мадонны

Певицу исключили из эфира на неопределенный срок.

Певица Мадонна harpersbazaar.com

В США радиостанция HITS 105 запретила ставить в эфир песни знаменитой певицы Мадонны.

Об этом пишет Billboard.

Артистку запретили из-за ее критики президента США Дональда Трампа во время "Женского марша".

Как сообщается, певицу исключили из эфира на неопределенный срок. Руководство радиостанции заявили, что их решение является патриотическим, а не политическим вопросом.

Генеральный менеджер HITS 105 Терри Томас призвал другие радиостанции последовать их примеру и отправить, таким образом, "мощное экономическое послание" Мадонне.

Напомним, Мадонну могут арестовать за высказывания против Трампа.