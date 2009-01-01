Американские радиостанции начали травлю Мадонны

Певицу исключили из эфира на неопределенный срок.
Об этом пишет Billboard.
Артистку запретили из-за ее критики президента США Дональда Трампа во время "Женского марша".
Как сообщается, певицу исключили из эфира на неопределенный срок. Руководство радиостанции заявили, что их решение является патриотическим, а не политическим вопросом.
Генеральный менеджер HITS 105 Терри Томас призвал другие радиостанции последовать их примеру и отправить, таким образом, "мощное экономическое послание" Мадонне.
Напомним, Мадонну могут арестовать за высказывания против Трампа.