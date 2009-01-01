Анастасии Приходько присвоили звание заслуженной артистки Украины

Приходько занимается не только творчеством — со своей семьей всеми силами поддерживают военных.
Об этом сообщается на сайте президента Украины Петра Порошенко.
Народный депутат Андрей Лозовой поздравил артистку на странице в Facebook.
В одном из интервью певица призналась, что сейчас она решила для себя писать украинскую музыку. "Это мое отношение к Украине. Я решила для себя, что хочу писать украинскую музыку, украинские тексты. И я стараюсь измениться, поддерживать украинскую культуру и язык", — объясняет певица.
Сейчас Приходько занимается не только творчеством — со своей семьей всеми силами поддерживают военных, но об этом она рассказывать не любит.
Напомним, Порошенко просят лишить Лободу звания Заслуженной артистки и гражданства Украины.