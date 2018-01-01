Анастасия Приходько назвала причину, почему Melovin "слили" на Евровидении-2018

Артистка уверяет, что в ближайшие три года Украине не стоит ждать высокого места.

Приходько высоко оценила выступление Melovin Фото: facebook.com

Украинская певица Анастасия Приходько, которая ранее участвовала в международном песенном конкурсе, высоко оценила выступление представителя нашей страны на песенном конкурсе Евровидение-2018 Melovin

Артистка считает, что Melovin выступил достойно, однако в ближайшие три года Украине не стоит ждать высокого места, передает "Цензор.НЕТ".

"Пацан молодец, собрался, выступил достойно. Мне понравилось, как его встретили, несмотря на то, что занял 17-е место. Такой результат — объясним логически. Мы выиграли "Евровидение" два года назад, в ближайшие года три нам не светит никакое место. Потому что это все политика. Потому что нужно давать другим странам возможность выиграть", — объяснила Анастасия.

Кроме этого, Приходько раскрыла "маленький секрет": мол, о победителе конкурса страны договариваются заранее.



"Открою маленький секрет: перед тем, как происходит конкурс, все встречаются, все обсуждают, кто из стран готов принять "Евровидение". Вот и все. Израиль в этом году готов принять конкурс, вложить в него деньги", - рассказала Приходько.

Ранее Анастасия Приходько резко высказалась о выступлении Козловского в Москве.

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