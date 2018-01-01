Анастасия Приходько показала свою подросшую дочь от первого брака

Певица мило поздравила свою Нану с 8-летием.

Певица показала подросшую дочь instagram.com/prykhodko_officia

Украинская певица Анастасия Приходько показала свою подросшую дочь Нану и трогательно поздравила ее с Днем рождения. Девочке 30 марта исполнилось 8 лет.

Приходько написала милое приветствие на своей странице в Instagram, назвав девочку своей королевой.

"8 лет назад я стала мамой впервые! Хотела мальчика, не зная, что я буду делать с девочкой! Когда Чипи появилась на свет, я поняла, что это моя королева, которую надо сделать самой счастливой в мире! С днем рождения", - написала певица.

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Поклонники также стали поздравлять девочку с праздником, и отметили, что она растет красавицей.

"Ваша девочка красавица!!!! Пусть будет здоровенькой и счастливой", "Какая Нануся уже большая. Очень красивая . С днем рождения. Здоровья и счастья вам", "Красивая доця...вся в маму", "Поздравления вашей королеве!", - писали фанаты.

Дочь Приходько отпраздновала 8-летие instagram.com/prykhodko_officia

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