Анастасия Приходько рассказала о предложениях сотрудничать от россиян

Певица подчеркнула, что не работает на территории РФ.

Я не работаю с Российской Федерацией, отметила Анастасия Приходько Главред

Певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько сообщила, за последние четыре года ей много раз предлагали сотрудничать россияне — и рекламы, и песни, и диджей-сеты.

Восемь месяцев назад звонили из Санкт-Петербурга по поводу концерта, кажется, что там кто-то что-то перепутал, рассказала артистка во время чата на "Главреде".

"Я отвечаю на такие предложения прямо и честно: я не работаю с Российской Федерацией и на территории РФ", — подчеркнула гостья.

По словам исполнительницы, она говорит с уважением. "Знаю, что там есть много хороших людей, начиная от Ахеджаковой (актриса Лия Ахеджакова — Ред.) и до Шендеровича (писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович — Ред.), Басилашвили (актер Олег Басилашвили — Ред.) и т.д", — добавила собеседница.

Ранее Анастасия Приходько говорила "Главреду", что украинских артистов, гастролирующих в России, можно особым образом представлять в телеэфирах с соответствующими подписями.